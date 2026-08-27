Chagas: Salta es sede de la Jornada regional de Salud Territorial

Este jueves se realizó la apertura de las Jornadas de Salud Territorial: Implementación de la estrategia ETMI Plus y Atención Equitativa. La actividad congrega durante dos días a equipos de salud, autoridades sanitarias y referentes técnicos locales, de otras provincias y de organismos internacionales, con el objetivo de intercambiar experiencias y profundizar las acciones de prevención de patologías de transmisión materno-infantil como Chagas, VIH, sífilis congénita y hepatitis B.

Durante el acto de apertura, el ministro de Salud, Federico Mangione, agradeció el compromiso diario de los trabajadores del sistema sanitario, y se refirió a las iniciativas que lleva adelante la provincia para el control vectorial en zonas de alta complejidad geográfica.

“Estamos trabajando de manera preventiva con una fábrica en el uso de biocontroladores; somos propulsores de esta técnica. Se trata de pruebas biológicas a base de hongos que actúan sobre la vinchuca para cortar su propagación. La prevención activa y el control constante de los sistemas son esenciales para dar respuestas concretas a la gente”, expresó.

El funcionario remarcó la importancia de consolidar la presencia sanitaria en todo el territorio provincial, “nuestro compromiso es garantizar un sistema de salud equitativo, accesible y con fuerte arraigo en el territorio. La estrategia ETMI Plus es una herramienta clave para llegar a tiempo, detectar de forma precoz y cortar la cadena de transmisión de enfermedades que afectan directamente a las madres y a sus hijos, especialmente en las zonas rurales y de frontera”.

En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria subrayó la articulación con organismos técnicos y organizaciones de la sociedad civil, “trabajar de manera coordinada con la OPS, la Fundación Mundo Sano y los equipos de cada municipio nos permite unificar criterios, optimizar recursos y llevar respuestas concretas a cada rincón de Salta. La salud pública se construye en el terreno, al lado de la gente y escuchando las particularidades de cada comunidad”.

Por su parte, el asesor de Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades de la OPS/OMS en Argentina, Wilmer Marquiño Quezada, elogió el trabajo de la provincia.

“Por lo que he leído y escuchado, Salta es una de las provincias pioneras en el avance hacia la integración del abordaje de las enfermedades de transmisión materno-infantil y sobre todo en la expansión territorial que están realizando. Es un proceso sumamente importante en una provincia fronteriza, donde no se debe atender únicamente la patología, sino implementar un abordaje integral”, expresó.

Marquiño Quezada añadió además que “los lineamientos generales se deben adaptar a la realidad, la cosmovisión y la idiosincrasia de cada comunidad. Sin información y sin datos precisos no podemos tomar decisiones; por eso celebramos este proceso territorial”.

La agenda de trabajo contempla instancias de capacitación destinadas a médicos, enfermeros, agentes sanitarios, promotores de salud, personal de laboratorio y administrativos del primer nivel de atención, junto con un relevamiento de conocimientos, actitudes y prácticas orientado a optimizar los circuitos de atención y diagnóstico.