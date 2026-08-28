Complicaciones para cruzar a Chile: Sico cerrado y Jama restringido por fuertes vientos

Las fuertes condiciones de viento complican este viernes el tránsito hacia Chile por los pasos cordilleranos del norte: Sico permanece cerrado, Socompa no está habilitado para vehículos y Jama permite únicamente el transporte de cargas.

Según la actualización difundida por Defensa Civil de Salta, el Paso de Sico se encuentra totalmente inhabilitado. En ese sector se registran vientos de 34 km/h y la Ruta Nacional 51 permanece cerrada entre los kilómetros 155 y 170.

En Socompa, las condiciones son más severas, con vientos de 79 km/h y fuertes ráfagas. El paso funciona únicamente para el movimiento ferroviario y trenes de carga, sin tránsito vehicular.

Para quienes busquen cruzar por Jujuy, el Paso de Jama tampoco está habilitado para vehículos particulares. Permanece abierto exclusivamente para transporte de carga, con vientos de 84 km/h, calificados en el parte como extremos.

Defensa Civil advirtió además que en sectores de la cordillera podrían registrarse vientos de entre 70 y 120 km/h, viento blanco y visibilidad nula. También se esperan temperaturas extremas de hasta -10 °C, con sensaciones térmicas que podrían llegar a -20 °C.

El organismo recomendó evitar viajes nocturnos en alta montaña por el riesgo de congelamiento de la calzada y recordó que los pasos pueden quedar sujetos a cierres preventivos por el viento.

En contraste, el Paso Internacional Misión La Paz, en la frontera con Paraguay, se encuentra habilitado este viernes de 7 a 20, con condiciones meteorológicas estables.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, tanto para vuelos nacionales como internacionales, de acuerdo con la programación de cada aerolínea.