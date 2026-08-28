Carlos Rivero hizo historia: el salteño integró el plantel de Argentina que venció a Puerto Rico

Carlos Rivero continúa escribiendo una página histórica para el básquet salteño. El interno de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia integró por primera vez el plantel oficial de la Selección Argentina de mayores en el triunfo ante Puerto Rico por 89-75, correspondiente a la cuarta ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027. El lunes vuele jugar ante Canada.

El salteño, de 22 años y campeón de la última Liga Nacional con Gimnasia, fue incluido por Pablo Prigioni entre los 12 jugadores que firmaron planilla para el encuentro disputado en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Sin embargo, no llegó a ingresar al campo de juego, ya que quedó registrado como DNP, es decir, sin participación por decisión del entrenador.

Más allá de no haber sumado minutos, la presencia de Rivero representa un enorme paso en su carrera: pasó de integrar la preselección de 24 jugadores a superar los diferentes cortes y quedar oficialmente entre los 12 convocados para un partido de Eliminatorias mundialistas.

Argentina dio otro paso hacia Qatar

La Selección Argentina se impuso con autoridad ante Puerto Rico por 89-75 y comenzó la segunda fase de los Clasificatorios con una victoria que le permite mejorar su registro a 6 triunfos y una derrota en el Grupo F.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni tuvo como principal figura a Gabriel Deck, autor de 23 puntos. También fueron importantes Leandro Bolmaro, con 19, Facundo Campazzo, con 13, y Nicolás Laprovittola, con 12.

Argentina controló buena parte del encuentro y logró sacar diferencias en el segundo tiempo, especialmente en un tercer cuarto en el que consiguió despegarse definitivamente de Puerto Rico.

La victoria tiene un valor especial porque la Albiceleste busca regresar a una Copa del Mundo después de su ausencia en la edición 2023.

Un salteño entre los mejores

Para Rivero, la convocatoria corona un año inolvidable.

El jugador fue una pieza importante de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que se consagró campeón de la Liga Nacional. En la temporada tuvo un promedio de 6,1 puntos y 4,2 rebotes, mientras que en los playoffs elevó su producción y fue protagonista en momentos decisivos.

Su gran rendimiento le permitió llamar la atención de Prigioni y convertirse en una de las novedades de la convocatoria argentina para esta ventana.

Ahora, el desafío continúa. Argentina viajará a Canadá para enfrentar al seleccionado local el próximo lunes 31 de agosto en Quebec, en un partido que será otra prueba importante en el camino hacia Qatar 2027.

Rivero ya dio el primer gran paso: fue convocado, integró los 12 y estuvo sentado en el banco junto a figuras como Campazzo, Laprovittola, Deck y Bolmaro.

No jugó ante Puerto Rico, pero para el básquet de Salta su presencia en la Selección Mayor ya es, por sí sola, una noticia histórica.