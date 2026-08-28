Otra vez reclamo en Gimnasia y Tiro: El plantel no concentró y jugará ante Chacarita

Gimnasia y Tiro vuelve a atravesar un momento de tensión institucional. En la previa del partido de esta noche ante Chacarita, por una nueva fecha de la Primera Nacional, el plantel profesional decidió no concentrar como medida de protesta por la deuda salarial que mantiene el club.

Los futbolistas sostienen el reclamo por dos meses de salarios adeudados, una situación que ya había generado un fuerte conflicto meses atrás y que vuelve a instalarse en el centro de la escena justo cuando el equipo debe afrontar un compromiso importante del campeonato. La situación había sido advertida en las últimas horas y finalmente los jugadores resolvieron no realizar la concentración habitual.

La decisión fue tomada por el plantel en señal de reclamo y no implica la suspensión del partido. Los futbolistas se presentarán esta noche para disputar el encuentro ante el Funebrero.

Azconzábal, en el medio del conflicto

El entrenador Juan Manuel Azconzábal deberá afrontar su compromiso con el equipo en medio de esta situación extrafutbolística que vuelve a sacudir al club.

El técnico buscará que el conflicto no repercuta dentro del campo de juego, en un partido que Gimnasia y Tiro necesita aprovechar para seguir prendido en la pelea por los puestos de Reducido.

El Albo llega después de la derrota por 3-1 ante San Martín de San Juan y actualmente se encuentra dentro de la zona de clasificación al Reducido, por lo que sumar ante Chacarita resulta importante para sus aspiraciones.

A las 22, Gimnasia y Tiro recibe a Chacarita

Pese al conflicto salarial, el fútbol sigue. Gimnasia y Tiro recibirá esta noche a Chacarita desde las 22 en el estadio Gigante del Norte, por una nueva jornada de la Primera Nacional. El árbitro será Bruno Amiconi.

El partido tendrá, entonces, un condimento adicional: mientras el equipo buscará los tres puntos para mantenerse en carrera por sus objetivos deportivos, afuera de la cancha continuará el reclamo de un plantel que espera una respuesta dirigencial y el cumplimiento de los salarios pendientes.

Otra vez, en Gimnasia y Tiro, el fútbol queda acompañado por un conflicto económico que todavía no encontró solución.