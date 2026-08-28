Argentina busca hacer historia ante Alemania en las semifinales del Mundial

Los Leones enfrentarán este viernes a Alemania por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026, con la posibilidad de alcanzar por primera vez en su historia una final mundialista. El encuentro comenzará a las 15:30, hora argentina, en Wavre, Bélgica.

El seleccionado dirigido por Lucas Rey llega después de una campaña con triunfos ante Japón, Nueva Zelanda, Inglaterra e India. La clasificación también significó el regreso de Argentina a una semifinal mundialista después de 12 años, desde el tercer puesto conseguido en La Haya 2014.

El rival será Alemania, vigente campeona del mundo y una de las principales potencias internacionales. El antecedente más cercano entre ambos en una instancia decisiva fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando los alemanes eliminaron a Argentina en cuartos de final por 3 a 2.

A diferencia de aquel partido, Gonzalo Peillat no estará del lado alemán. El defensor, campeón olímpico con Los Leones en Río 2016 y posteriormente campeón mundial con Alemania en 2023, quedó fuera del torneo por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Argentina también buscará cortar una tendencia adversa frente al conjunto europeo, ya que ganó apenas uno de los últimos diez enfrentamientos. El vencedor avanzará a la final del Mundial y Los Leones tendrán la oportunidad de alcanzar una instancia que nunca disputaron.