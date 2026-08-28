Se agrava el caso Julián Álvarez: certificado médico por depresión y ultimátum del Atlético de Madrid y Arsenal

Se vuelve a elevar la polémica en torno a Julian Alvarez y a su futuro en un día clave y el "ultimátum" que presentó Arsenal.

Los "Gunners" y vigentes campeones de la Premier League pusieron este viernes como fecha límite para negociar a la "Araña"; en caso contrario, desistirán de contratarlo, mientras que el "Aleti" ya marcó que no negociará al atacante con Barcelona.

En medio, se conoció que el delantero presentó ante el "Colchonero" un informe relacionado con un estado de depresión que sería la causal de no poder presentarse a los entrenamientos, según reveló el medio COPE. A raíz de todo este caso, quedó desafectado del encuentro contra Sevilla por indisposición.

Por estos motivos y frente a una ola de versiones, Mateu Alemany, miembro de la dirigencia del club "Rojiblanco", se hizo presente en el domicilio de la "Araña" para conocer su estado y conversar respecto a la decisión a tomar.

Julián no tendría intenciones de regresar al fútbol inglés, aunque los tiempos para Arsenal y Atlético apremian. Restan solo cinco días para el cierre del mercado y ambos clubes necesitan concretar la operación o buscar un reemplazante.