La Justicia oficializó el embargo del departamento de Cristina Kirchner en Constitución

El Tribunal Oral Federal N°2 formalizó el embargo del departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

La medida, que había sido dispuesta previamente, fue notificada al Registro de la Propiedad Inmueble y forma parte de las acciones destinadas a preservar bienes que podrían quedar alcanzados por el decomiso ordenado en el expediente.

El inmueble figura a nombre de Los Sauces S.A., sociedad vinculada a la familia Kirchner. La decisión fue adoptada por el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

El embargo se inscribe en una nueva etapa de ejecución patrimonial sobre propiedades, vehículos y activos societarios vinculados a los condenados en la causa. El objetivo es garantizar bienes para afrontar el decomiso, cuyo monto actualizado ronda los $685.000 millones.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una causa relacionada con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

La medida no implica que la ex presidenta deba abandonar el departamento ni que el inmueble vaya a ser subastado de manera inmediata. Se trata de un embargo cautelar que busca impedir la libre disposición del bien mientras avanza el proceso de ejecución.

Además del departamento de San José 1111, las medidas judiciales alcanzan otros bienes y activos relacionados con los condenados en la causa Vialidad.