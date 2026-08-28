Buscan investigar a un diputado de LLA por ejercer como abogado siendo legislador

El oficialismo de la Cámara de Diputados de Salta impulsa la creación de una Comisión Investigadora Especial para determinar si el diputado libertario por Metán, Sergio Mauricio López, continuó ejerciendo como abogado mientras desempeñaba su mandato legislativo.

La iniciativa fue presentada por 19 diputados y propone establecer si López representó o patrocinó a terceros ante poderes públicos provinciales o municipales después de asumir su banca.

El punto central de la investigación será determinar si el legislador persistió en su actividad profesional después de ser notificado de una resolución judicial que declaró la incompatibilidad. El proyecto también plantea averiguar si percibió o reclamó honorarios por tareas realizadas durante el ejercicio de su mandato.

El antecedente mencionado por los autores es una resolución dictada el 8 de mayo de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial de Primera Nominación de San José de Metán, que dispuso que López se abstuviera de continuar interviniendo como abogado mientras durara su mandato legislativo.

El proyecto aclara que la comisión no tendrá como objetivo revisar ni cuestionar esa decisión judicial, sino establecer los hechos y evaluar si la conducta del diputado puede encuadrar en las facultades disciplinarias de la Cámara.

De aprobarse, la comisión estará integrada por siete diputados, con representación proporcional de los bloques y participación de la primera y segunda minoría. Podrá pedir informes a la Corte de Justicia, al Colegio de Abogados y a la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores.

López tendrá derecho a ser notificado, presentar un descargo dentro de los diez días hábiles, ofrecer pruebas y ser escuchado personalmente.

La comisión podrá recomendar el archivo de las actuaciones si no encuentra hechos acreditados, considerar que existió un “desorden de conducta en el ejercicio de las funciones”, remitir antecedentes al Colegio de Abogados o proponer cambios legislativos para cubrir vacíos en la normativa actual.