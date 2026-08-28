Argentina mantendrá su vínculo comercial con China pese al alineamiento con Washington

El canciller Pablo Quirno rechazó que el respaldo de Estados Unidos al Gobierno argentino esté condicionado a una reducción de los vínculos comerciales con China y sostuvo que ambas relaciones pueden desarrollarse en planos diferentes.

“Ese mito no es verdad”, afirmó durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al ser consultado sobre la relación de Argentina con las dos principales potencias mundiales.

Quirno explicó que el Gobierno distingue entre los vínculos estratégicos y los comerciales. “Tenemos que saber diferenciar lo que son relaciones comerciales y las relaciones estratégicas; no son excluyentes”, señaló.

En ese marco, remarcó que China continúa siendo el segundo socio comercial de Argentina y aseguró que el Ejecutivo pretende seguir ampliando mercados. Como ejemplo mencionó las exportaciones de carne y destacó la diferencia de volumen entre ambos destinos: mientras con Estados Unidos se negoció un cupo de 100.000 toneladas anuales, China compra alrededor de 500.000 toneladas.

El canciller también confirmó que se evalúa un viaje oficial a China junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y Karina Milei. Aclaró, sin embargo, que la visita todavía no está confirmada y dependerá del avance de conversaciones comerciales y financieras pendientes.

Las declaraciones se producen en medio del fuerte acercamiento político del Gobierno de Javier Milei a Estados Unidos. Quirno insistió en que ese alineamiento responde a intereses y valores compartidos, pero no supone abandonar el vínculo económico con Beijing.

Durante la misma exposición, el funcionario volvió a cuestionar el ritmo de negociación del Mercosur y adelantó que Argentina buscará acelerar la firma de acuerdos comerciales, incluso mediante negociaciones bilaterales si el bloque no avanza con la velocidad que pretende el Gobierno.