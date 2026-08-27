Milei defendió el ajuste y volvió a rechazar medidas para los deudores

Javier Milei volvió a cerrar la puerta a cualquier alivio para las personas endeudadas. Durante una charla con estudiantes de la escuela ORT, en Almagro, el Presidente defendió el rumbo económico y rechazó las presiones para flexibilizar su posición frente a quienes tienen dificultades para pagar sus deudas. Según planteó, detrás de esos reclamos existe un intento de dividir a la sociedad.

“Al populismo no se le gana con más populismo”, sostuvo Milei ante los alumnos. Y aseguró que su gobierno seguirá haciendo “lo correcto”, aun cuando eso implique resistir los pedidos para modificar algunas de sus políticas.

La definición tiene un impacto concreto para las personas que acumulan deudas y tienen dificultades para llegar a fin de mes. En lugar de anunciar medidas de alivio o abrir la puerta a cambios, el Presidente volvió a poner el problema en términos de disputa política y apuntó contra la oposición por instalar el tema de la morosidad en la agenda pública.

Una charla que terminó en clave electoral

La visita había sido anunciada como una actividad sobre inteligencia artificial y educación, organizada por el 90° aniversario de ORT Argentina. Pero durante los 40 minutos que duró su exposición, Milei dejó ese eje en un segundo plano. Apenas se refirió a la IA y concentró su discurso en la política, los periodistas, la oposición y algunos de los conceptos que desarrolla en su nuevo libro.

El Presidente también apeló a referencias bíblicas para explicar su mirada sobre la política pública y volvió a defender la propiedad privada, el respeto de los contratos y otros principios que considera centrales para su programa económico.

El (excesivo) operativo de seguridad

Mientras Milei estaba dentro de la escuela, el barrio quedó prácticamente tomado por el operativo de seguridad. Se cortaron calles alrededor del edificio, hubo efectivos armados, perros especializados y francotiradores apostados en los alrededores. Además, la estación Río de Janeiro de la línea A permaneció cerrada durante el procedimiento.

La charla se hizo a puertas cerradas. La prensa no pudo ingresar, no hubo transmisión oficial y los estudiantes recibieron la indicación de no grabar. Las familias habían sido informadas previamente de que la participación en la actividad era voluntaria.

Adentro, el discurso volvió a tener como blanco a los periodistas. Al referirse a los Diez Mandamientos y mencionar “no robarás” y “no darás falso testimonio”, Milei lanzó una chicana contra la prensa e invitó a los presentes a denostar a los periodistas: “Esto es para los periodistas que me tratan de hundir”.

Página12