Entre silbidos y críticas: Milei volvió a apuntar contra la prensa

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas durante una charla ante estudiantes secundarios del colegio ORT, en Buenos Aires, y celebró los silbidos y abucheos que surgieron entre parte de los alumnos.

La exposición se realizó en el marco del 90° aniversario de la institución y tenía como ejes la ética como política de Estado y la inteligencia artificial. Sin embargo, parte del discurso derivó hacia la confrontación política y las críticas a la prensa.

Al referirse a la propiedad privada, Milei lanzó: “Esto le vendría bien a los periodistas”. Tras esa declaración se escucharon silbidos y abucheos entre los estudiantes.

Lejos de cuestionar la reacción, el mandatario respondió: “Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar”, y profundizó así una línea discursiva que durante su gestión tuvo reiterados enfrentamientos con periodistas y medios críticos.

Milei también apuntó contra sectores de la oposición, a los que acusó de “jugar sucio”, y sostuvo que no está dispuesto a negociar sus “valores éticos y morales”.

En otro tramo de la exposición, el Presidente aseguró que “no hay tercer camino” y volvió a contraponer su programa de Gobierno con las políticas que identifica con el populismo y la demagogia.

La actividad se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad y sin cobertura periodística dentro del establecimiento. La charla, planteada inicialmente alrededor de la ética y la inteligencia artificial, terminó dejando como una de sus principales repercusiones una nueva confrontación de Milei con la prensa.