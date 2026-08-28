Milei pierde protagonismo en redes y su militancia digital genera cada vez menos interacciones

El Gobierno mira con preocupación la baja actividad que registra últimamente en el mundillo digital, un terreno que dominó con holgura al comienzo de su gestión. Es que el presidente Javier Milei sufre una “persistente pérdida de protagonismo, una consolidada imagen negativa y permanentes dificultades para controlar la agenda”, mientras su militancia digital modificó su comportamiento, de acuerdo al último informe de la consultora Ad Hoc.

Los autores del relevamiento advierten, además, que estos problemas son un síntoma del desgaste que el oficialismo viene acumulando, un fenómeno que se refleja en las encuestas de opinión pública.

El informe identifica varias claves de lo que denomina “fatiga digital”: la caída del protagonismo del Presidente en las plataformas; el menor impacto de sus entrevistas en los canales digitales afines al Gobierno; la pérdida de capacidad de los militantes para instalar temas en la agenda y la disminución de sus interacciones digitales.

Todo esto, señalan, tiene su correlato en los estudios de opinión, y muestra un punto de quiebre claro: el caso $LIBRA.

“Milei está lejos del volumen de conversación digital generado en su primer año de gobierno”, describe la consultora, que caracteriza el fenómeno como un proceso persistente y consolidado. La presunta criptoestafa marcó el punto de inflexión. A partir de ese momento, en febrero de 2025, la centralidad del Presidente en la conversación digital comenzó a disminuir, aunque con repuntes específicos cada vez que estalló un nuevo escándalo, dice el estudio.

Esos picos se registraron durante la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo –extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad–, en los que revelaba un presunto esquema de coimas; en el escándalo que involucró a José Luis Espert, entonces candidato a diputado nacional, por sus vínculos con Fred Machado, acusado y condenado por la Justicia de Estados Unidos; en el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas; en los incendios del verano en la Patagonia, cuando se cuestionó la ausencia de Milei en la zona; durante el caso de Manuel Adorni, sostenido en la Jefatura de Gabinete por los hermanos Milei en medio de las revelaciones por su enriquecimiento; y durante el Mundial y los ataques al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Estos escándalos, sostiene el informe, le quitaron al Gobierno el “aura antisistema”. El concepto de “casta” –central en el discurso de Milei contra la dirigencia política– alcanzó en este año y medio sus picos de menciones digitales precisamente en los momentos de mayor conflicto: durante el desarrollo de los casos $LIBRA, Andis, Espert y Adorni. “Un concepto insignia de Milei fue cooptado por la oposición”, sostiene Ad Hoc.

En sintonía con la pérdida de protagonismo, la consultora también detectó un menor impacto de las entrevistas de Milei en los canales de streaming afines al oficialismo, como Carajo y Neura.

En Carajo, su entrevista con Daniel Parisini –alias Gordo Dan, uno de los principales militantes digitales del mileísmo– cosechó este año 155.000 visitas, una cifra sensiblemente menor a la de sus apariciones en 2024 y 2025, cuando había reunido 701.000 y 523.000 visualizaciones, respectivamente.

En Neura ocurrió algo similar. Mientras en 2024 y 2025 sus entrevistas oscilaron entre 500.000 y 1,5 millones de visitas, este año apenas alcanzaron las 279.000.

Militancia digital

Tras analizar la actividad de los 15 usuarios libertarios más destacados –entre ellos Gordo Dan, La Derecha Diario y TraductorTeAma (Esteban Glavinich)–, la consultora concluyó que estas cuentas mencionan cada vez menos al Presidente, generan menos interacciones y perdieron su capacidad para instalar agenda.

“Los escándalos públicos y la falta de insumos positivos cambian la dinámica de la comunidad que promocionó a Milei como producto político”, señala el informe, que contrasta esta situación con el pasado, cuando la positividad del Presidente en la conversación digital se sostenía justamente gracias a la actividad de estas cuentas.

El relevamiento agrega, además, que “la comunidad libertaria se apoyó este año en la crítica a la oposición y a los periodistas más que en compartir o valorar la gestión”.

Atenta a este fenómeno, la mesa política del Gobierno debatió la semana pasada la necesidad de “reactivar la tropa digital”, tal como informó LA NACION. La estrategia definida contempla cambios en la actividad de las cuentas de funcionarios y voceros, así como un mayor involucramiento de los militantes de base, de quienes esperan más movimientos.

Ad Hoc concluye que lo que se observa en el mundo virtual “es el síntoma del desgaste del Gobierno en la opinión pública”. “Ser oficialismo produce un daño natural que se potencia cuando no hay resultados y se pierde el control de la agenda”, agrega el informe, que cierra señalando que al Gobierno le cuesta cada vez más sostener su discurso anticasta y la expectativa de mejoras económicas.

La Nación