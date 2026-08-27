El 27 de diciembre será el ‘Día Provincial del Futbolista Salteño’

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó, en definitiva, el proyecto de ley que establece que el 27 de diciembre de cada año se instaure el ‘Día Provincial del Futbolista Salteño’.

“Es en honor a Daniel ‘El Coya’ Gutiérrez, oriundo de Tartagal, que fue jugador de futbol y llegó a vestir la camiseta 10 de la Selección argentina”, explicó el senador de San Martín, Manuel Pailler.

Informó que el deportista comenzó su carrera en un pequeño equipo local y que de allí pasó a Club Atlético Ledesma. Sus buenas actuaciones hicieron que San Martín de Tucumán lo fichara debutando así en la primera división del futbol argentino. Luego pasó a Vélez y luego a Boca.

“Luego de varios partidos, Carlos Bilardo lo convoca a la Selección. En Chile salió campeón con un gol en la semifinal del torneo”, completó el legislador.

Finalizando, señaló que el jugador terminó su carrera en Deportivo Morón y falleció en diciembre de 1998, en Tartagal, con tan solo 37 años.

El proyecto, aprobado, pasa al Ejecutivo para su promulgación.