El Senado aprobó 67 pliegos y 5 tratados internacionales

Luego de que La Libertad Avanza se anotara dos triunfos legislativos en la Cámara de Diputados, al conseguir la media sanción de Inocencia Fiscal II y la nueva Carta Orgánica del Banco Central, el Senado retoma la actividad legislativa, y logró aprobar 67 pliegos judiciales.

Entre ellos, los de Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi, propuestos para la Cámara Federal porteña, que deberá entender en dos causas que le preocupan al Gobierno: el Caso $Libra y las denuncias por supuesto cobro de coimas en la Andis.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (LLA), destacó que se cumplieron todos los pasos, comparecieron todos los candidatos al cuerpo que él lidera y destacó que incluso los senadores opositores les hicieron preguntas a los postulantes.

Luego de un largo discurso, el jefe del interbloque Popular, José Mayans, apenas cuestionó el nombramiento de Bertuzzi. "Nos vamos a oponer expresamente por lo que es de público conocimiento de su actuación dentro del Poder judicial y al resto, obviamente, nuestro bloque va a acompañar", fundamentó el formoseño.

Así, todos los pliegos reunieron 66 votos positivos. En tanto, el de Bertuzzi cosechó 43 votos positivos y 23 en contra. Asimismo, apenas inició el debate, la Cámara le dio estado parlamentario a una nueva veintena de pliegos. El único senador que se diferenció del peronismo fue el exministro de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández, Martín Soria. Este no votó a favor de la primera tanta de pliegos, sino que se ausentó. Volvió a su banca para rechazar, junto con su bancada, la postulación de Bertuzzi.

Además, la Cámara alta avanzó con 5 tratados internacionales. Ellos son el Tratado con Ucrania por traslado de personas sentenciadas; la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur; el Tratado de Extradición con Chile; el Tratado relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales y el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la AELC y el Mercosur. Todos ellos reunieron 65 votos a favor.

Bullrich anunció que se reanuda el debate por la Reforma Política

"Justamente en el día de ayer estuvimos hablando con varios senadores de hacer una convocatoria a la comisión para discutir el proyecto de Reforma Política", dijo Bullrich luego de que la chubutense Edith Terenzi pidiera que se apuraran una serie de proyectos, entre ellos el de Ficha Limpia.

"Esta idea que estamos pensando es para la próxima semana, ese es un compromiso", aseguró Bullrich. Y añadió: "Nuestro compromiso es esta semana que viene estamos con bastante comisiones, la otra convocar y tratar ese debate".

Si bien el texto -que incluye Ficha Limpia, eliminación de las PASO y cambios a la ley de partidos políticos, entre otros ítems- fue presentado hace meses, la comisión de Asuntos Constitucionales que conduce el libertario Agustín Coto apenas mantuvo un único encuentro informativo por este tema, el 13 de mayo.

Por falta de votos, su tratamiento quedó suspendido y las negociaciones pasaron a manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien viene manteniendo encuentros con los gobernadores dialoguistas para acercar posiciones en torno a la Reforma Política.

La oposición aprovecha la jornada

En el Peronismo aprovechó la apertura del recinto para "pegarle" al Gobierno. El primero en hacerlo fue el pampeano Daniel Bensusá, quien le dedicó una cuestión de privilegio al Presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo, por desviar los fondos que se recaudan con el Impuesto al Combustible Líquido (ICL) a mantener el "equilibrio fiscal", en lugar de destinarlo a obras viales.

Asimismo, el pampeano destacó que presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe el destino de los fondos, y apuntó contra el oficialismo por frenar su debate en comisión. "Siguen destinando los fondos a la timba", denunció Bensusán, tras recordar que apenas el 25% solo se destina al mantenimiento de rutas, pese a ser un impuesto con asignación específica. "Esto es un delito, muchachos", alertó el peronista.

Más adelante, el senador citó las palabras de su coprovinciano, el vocero Presidencial Adrián Ravier, que en un reportaje, al ser consultado sobre el destino de lo recaudado por el ICL, respondió: "Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía, como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”.

A su turno, el también peronista Carlos Linari alertó sobre el buque británico en Tierra del Fuego. "Se está poniendo en juego la soberanía", advirtió el senador. Al mismo tiempo, recordó que el puerto de esa provincia ha sido intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional y que no le permiten ingresar a los propios senadores de esa provincia.

Más adelante, el rionegrino Martín Soria apuntó contra Milei por sus dichos en torno al endeudamiento familiar, que aqueja a unas 20 millones de personas en la Argentina. Recordó que el mandatario acusó a las familias de endeudarse para comprar televisores para el Mundial. Dicho esto, el peronista consideró que Milei "se les ríe en la cara a las familias que no llegan a fin de mes".

Luego de tildar al Presidente de "cínico, mentiroso y perverso", Soria mostró un gráfico en el que comparó la venta de televisores en la previa de los últimos Mundiales para demostrar que, comparado con la previa a la Copa del Mundo en Rusia y Qatar, este año se vendieron menos televisores. Las ventas, de acuerdo al gráfico que mostró el senador, basado en datos del Indec, pasaron de 1.539.972 (Rusia) a 1.173.713 (Qatar) y, finalmente, a 1.048.540 (Estados Unidos).

"Este es el boom de los televisores con el que el Presidente le toma el pelo a todas las familias argentinas endeudadas", lanzó Soria. Y continuó: "El único boom es el del endeudamiento".

La senadora de Convicción Federal Carolina Moisés apuntó contra Milei por sus insultos en las redes sociales y "cada vez que agarra un micrófono. Para graficarlo, la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión indicó que el 24 de agosto, el Presidente reprodujo 335 ataques a periodistas a través de su cuenta.

"Es una barbaridad: 335 ataques en un solo día, y no son críticas, cuestionamientos o respuestas: son insultos, agravios realmente espantosos", añadió. Dicho esto, enumeró a todos los periodistas que fueron agredidos por el Presidente.

"Parece que el Presidente cree que sigue en el estudio de Intratables, y no es así, la investidura Presidencial nos pertenece a todos los argentinos", recalcó.

El Senado freeza los proyectos de Sturzenegger

Pese a que la ley Hojarasca de Sturzenegger ya cuenta con dictamen de comisión, el texto quedó excluido del temario. "Queremos descomprimir el clima", dijeron fuentes libertarias. Es que la ley de Propiedad privada, que contaba con cambios a la ley de Tierras y de Manejo de fuego, que generó tantas rispideces con los aliados, tenía como autor al ministro de Desregulación. Si bien ambos capítulos fueron retirados antes de su votación en el recinto, la aprobación de la ley fue vista como una derrota.

Luego de ese traspié, la Mesa Política, con Karina Milei a la cabeza, tomó una decisión: que todos los proyectos -los del "Coloso" inlcuidos- debían contar con la venia de ese cuerpo de trabajo antes de llegar al Congreso. A esa medida tomada por la hermana del Presidente se le sumó este freno en el Senado.

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