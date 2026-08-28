Villamayor: LLA Salta “utilizó el sello” de Milei y hoy el Presidente muestra desgaste

La diputada provincial María del Socorro Villamayor lanzó duras críticas contra La Libertad Avanza en Salta y aseguró que quienes llegaron a la Legislatura bajo ese espacio político son, en realidad, dirigentes vinculados al olmedismo que aprovecharon el sello libertario. También analizó el escenario nacional y consideró que Javier Milei atraviesa un desgaste que podría complicar una eventual reelección.

En Cara a Cara, Villamayor cuestionó el desempeño de los legisladores libertarios salteños y sostuvo que sus intervenciones se concentran más en las chicanas que en la discusión de los proyectos.

Según planteó, una parte del electorado acompañó a La Libertad Avanza con la intención de terminar con el kirchnerismo, pero sin conocer en profundidad quiénes integraban las listas en la provincia.

“Utilizando el sello de La Libertad Avanza han ocupado bancas”, afirmó la legisladora, y agregó: “En Salta los que están no son gente perteneciente a los ideales que pregona Milei. Son olmedistas que utilizaron el sello”.

Villamayor volvió posteriormente sobre ese punto al señalar que esos dirigentes llegaron “colgados” de la figura nacional del Presidente y puso en duda que puedan obtener nuevamente el mismo respaldo electoral ante la caída que, según su evaluación, registra Milei.

En cuanto al escenario nacional, la diputada reconoció que actualmente no observa una figura opositora claramente posicionada para enfrentar al Presidente. Sin embargo, advirtió que Milei podría perder votos por distintos frentes y consideró que una eventual candidatura de Victoria Villarruel podría afectarlo electoralmente, aun cuando la vicepresidenta no tuviera posibilidades de imponerse por sí misma.

“Hoy en el escenario no tiene opositor”, señaló inicialmente sobre Milei, aunque luego sostuvo que “le va a ser muy difícil poder repetir”, al analizar el peso electoral que podrían tener el PRO, Villarruel y otros sectores que disputen una porción del voto libertario.

Villamayor vinculó además el desgaste del Gobierno nacional con la situación económica. Durante la entrevista mencionó desempleo, cierre de pequeñas y medianas empresas y caída de la actividad manufacturera como factores que, a su entender, modificaron las principales preocupaciones de la sociedad desde la llegada de Milei al poder.

Pese a sus fuertes cuestionamientos, la diputada consideró que el Presidente comenzó a modificar parte de su estrategia política y entendió la necesidad de construir acuerdos con gobernadores y otras fuerzas. Para Villamayor, ese cambio evidencia que Milei comenzó a reconocer que “no se gobierna solo” y que las distintas provincias tienen realidades que requieren respuestas específicas.