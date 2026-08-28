Sáenz reordenó Gobernación y dos subsecretarios cambiaron de área

El Gobierno de Salta oficializó un reordenamiento dentro de la Secretaría General de la Gobernación: Federico Gonzalo Pellegrini y Pablo Sebastián Blanco dejaron sus respectivos cargos para pasar a ocupar el puesto que tenía el otro.

Los movimientos quedaron formalizados en los Decretos N° 520, 521, 522 y 523, publicados este viernes 28 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Mediante el Decreto N° 520, el gobernador Gustavo Sáenz aceptó la renuncia de Pellegrini como subsecretario de Articulación con Entes Autárquicos y Sociedades del Estado.

A través del Decreto N° 521, hizo lo mismo con Pablo Sebastián Blanco, quien dejó la Subsecretaría del Sistema Integrado de Recursos Humanos.

Sin embargo, ninguno de los dos salió de la estructura provincial. El Decreto N° 522 designó a Pellegrini como nuevo subsecretario del Sistema Integrado de Recursos Humanos.

Finalmente, mediante el Decreto N° 523, Blanco quedó designado como subsecretario de Articulación con Entes Autárquicos y Sociedades del Estado.