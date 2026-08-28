Alerta en Salta por fuertes vientos: podrían alcanzar los 120 km/h

Fuertes vientos afectarán este viernes distintas zonas de la Puna salteña, con velocidades previstas de entre 70 y 90 kilómetros por hora y registros que podrían alcanzar los 120 km/h en sectores cordilleranos.

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 28 de agosto.

La advertencia alcanza a las zonas de Puna de Cachi, Los Andes, Molinos, Cafayate, San Carlos y La Poma, además de sectores cercanos al área cubierta por el alerta.

Ante la intensidad prevista, se recomendó no circular por la Puna salvo que sea necesario. Para quienes deban conducir, aconsejó reducir la velocidad y utilizar luces bajas.

También pidió evitar actividades al aire libre en altura y suspender ascensos y trekking en la cordillera. Entre las medidas preventivas, recomendó asegurar chapas, carteles y objetos sueltos y mantenerse alejado de árboles, postes y muros.

Para quienes deban trasladarse por estas zonas, el organismo aconsejó llevar abrigo, agua y algún medio de comunicación, además de mantener a los animales a resguardo.

Ante una emergencia, están disponibles las líneas 911 y 103 de Defensa Civil.