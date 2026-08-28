La Provincia regularizó el edificio donde funciona la Escuela Cortázar

El Gobierno afectó oficialmente el predio al Ministerio de Educación. La escuela ya funciona en ese lugar.
Salta28/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno de Salta formalizó la afectación de un inmueble provincial al Ministerio de Educación y Cultura para el funcionamiento de la Escuela N° 4036 “Dr. Augusto Raúl Cortázar”, ubicada en el departamento Capital.

La medida quedó establecida mediante el Decreto N° 524, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El inmueble está identificado con la Matrícula N° 83.165 y pertenece a la Provincia de Salta.

El decreto aclara que la escuela ya se encuentra emplazada y funcionando en ese predio, por lo que la novedad no es la apertura de un nuevo establecimiento, sino la formalización administrativa del destino del inmueble.

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En su artículo primero, el Ejecutivo dispuso que el inmueble quede afectado a favor del Ministerio de Educación y Cultura con destino específico al funcionamiento de la institución educativa.

La norma también ordena dar intervención a la Dirección General de Inmuebles, la Contaduría General de la Provincia y la Dirección General de Tierras Fiscales y Bienes del Estado para completar los registros correspondientes.

El Decreto N° 524 fue firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y refrendado por el jefe de Gabinete, la ministra de Educación y Cultura y la secretaria General de la Gobernación.

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