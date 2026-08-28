La Provincia regularizó el edificio donde funciona la Escuela Cortázar

El Gobierno de Salta formalizó la afectación de un inmueble provincial al Ministerio de Educación y Cultura para el funcionamiento de la Escuela N° 4036 “Dr. Augusto Raúl Cortázar”, ubicada en el departamento Capital.

La medida quedó establecida mediante el Decreto N° 524, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El inmueble está identificado con la Matrícula N° 83.165 y pertenece a la Provincia de Salta.

El decreto aclara que la escuela ya se encuentra emplazada y funcionando en ese predio, por lo que la novedad no es la apertura de un nuevo establecimiento, sino la formalización administrativa del destino del inmueble.

En su artículo primero, el Ejecutivo dispuso que el inmueble quede afectado a favor del Ministerio de Educación y Cultura con destino específico al funcionamiento de la institución educativa.

La norma también ordena dar intervención a la Dirección General de Inmuebles, la Contaduría General de la Provincia y la Dirección General de Tierras Fiscales y Bienes del Estado para completar los registros correspondientes.

El Decreto N° 524 fue firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y refrendado por el jefe de Gabinete, la ministra de Educación y Cultura y la secretaria General de la Gobernación.