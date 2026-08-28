Seis faltas sin aviso: dieron de baja a un agente penitenciario en Salta

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El Gobierno de Salta dispuso la baja de un agente del Servicio Penitenciario luego de comprobar que acumuló seis inasistencias sin aviso durante 2025.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 519, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El agente sancionado es José Maximiliano Murillo, quien se desempeñaba en el Servicio Penitenciario de la Provincia.

Según consta en el expediente, las actuaciones comenzaron a partir de un informe de la Dirección de Cuerpo Penitenciario que detectó las ausencias. La sexta inasistencia injustificada y discontinua fue considerada una falta muy grave dentro del régimen disciplinario vigente.

El decreto señala además que intervinieron las áreas jurídicas del Servicio Penitenciario, la Dirección General de Políticas Penales, el Ministerio de Gobierno y Justicia y Fiscalía de Estado, que aconsejaron aplicar la sanción expulsiva.

Finalmente, el Poder Ejecutivo dispuso la baja del agente y estableció que la medida tendrá efectos legales y administrativos desde el 30 de septiembre de 2025.