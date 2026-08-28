Operativo por el Milagrito: habrá cortes desde las 9 en el centro

La circulación en el centro de Salta tendrá modificaciones este viernes por el Milagrito de los Niños, con cortes y filtros de tránsito desde las 9 en inmediaciones de la Catedral Basílica.

El operativo acompañará la participación de escolares, padres y docentes que asistirán a la tradicional celebración y permanecerá activo hasta que termine la ceremonia y se desconcentre completamente la zona.

Los filtros estarán ubicados en San Martín y Buenos Aires, Urquiza y Buenos Aires, y Córdoba y Alvarado.

También habrá cortes de tránsito en Alvarado y Buenos Aires, Deán Funes y España, y avenida Belgrano y Mitre.

Durante la celebración, los niños permanecerán frente a la Catedral, por lo que se espera una mayor concentración de personas y vehículos en los alrededores de la plaza 9 de Julio.

Desde la Municipalidad recomendaron utilizar vías alternativas y respetar las indicaciones del personal de Tránsito mientras permanezca vigente el operativo.