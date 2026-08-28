“No tiene opositor”: Villamayor proyectó a Sáenz hacia 2027

La diputada provincial María del Socorro Villamayor se refirió al futuro político de Gustavo Sáenz y consideró que el gobernador tiene posibilidades concretas de volver a competir por la Gobernación en 2027.

En Cara a Cara, Villamayor sostuvo que Sáenz cuenta con la posibilidad constitucional de presentarse nuevamente y señaló que distintos juristas y constitucionalistas de la provincia ya se pronunciaron en ese sentido.

“El gobernador tiene la posibilidad constitucional de volverse a presentar”, afirmó la legisladora.

Más allá de la discusión jurídica, Villamayor puso el foco en el escenario político provincial y aseguró que actualmente no observa una figura opositora con volumen suficiente para disputarle el liderazgo al mandatario salteño.

“No existe un opositor en Salta, una persona que uno vea que sea el posible candidato a competir con el gobernador”, sostuvo.

La diputada también respaldó la administración provincial y afirmó que Sáenz logró sostener distintas políticas pese a la reducción de recursos nacionales. Entre los ejemplos mencionó medicamentos, subsidios al transporte y viviendas que, según señaló, debieron ser cubiertos con fondos provinciales ante la falta de envíos de Nación.

Villamayor vinculó ese escenario con la política de ajuste del Gobierno nacional y aseguró que Salta mantiene desde hace años equilibrio fiscal, al tiempo que remarcó que la Provincia continúa afrontando compromisos financieros heredados de gestiones anteriores.

En ese marco, definió a Sáenz como “un buen administrador y un buen gestor” y sostuvo que su gestión es reconocida por distintos sectores de la producción, el turismo, la gastronomía y la hotelería.

Con ese diagnóstico, Villamayor dejó planteado un escenario político en el que Sáenz conserva centralidad de cara a 2027, mientras, según su mirada, todavía no aparece una figura opositora capaz de disputarle ese lugar.