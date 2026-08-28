Baches, animales sueltos y derrumbes: cómo están las rutas de Salta este viernes

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Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen en general transitables este viernes, aunque Defensa Civil recomendó extremar las precauciones en numerosos sectores por baches, animales sueltos, barro, calzadas irregulares, derrumbes y trabajos viales.

Uno de los corredores con más advertencias es la Ruta Nacional 34. Entre Pichanal y Embarcación se informaron baches grandes, animales sueltos y banquinas irregulares, mientras que en el tramo Embarcación-Mosconi también hay baches, animales y sectores de calzada irregular.

Entre Tartagal y Salvador Mazza se reportaron baches de gran tamaño y se recomienda circular durante la mañana o la tarde. En Anta, la misma ruta presenta sectores en mal estado, malezas y banquinas irregulares.

También hay complicaciones sobre la Ruta Nacional 50, donde a la altura del río Pescado se circula por media calzada y con asistencia de Vialidad.

En los Valles Calchaquíes, Defensa Civil informó sobre deslizamientos en la zona de Cafayate y calzada irregular en la Ruta Nacional 68, particularmente entre La Merced, La Viña y la Garganta del Diablo. En la Ruta 40 hay maquinaria pesada y sectores con calamina y pozos.

La Ruta Nacional 51, camino a la Puna, presenta calzada irregular entre San Antonio de los Cobres y Tastil, además de baches entre Las Cuevas, La Silleta y Quijano. En la zona cordillerana continúa además cerrado el Paso de Sico.

Entre las rutas provinciales, hay advertencias por lodo y agua en caminos vecinales de Rivadavia, sectores con agua y barro en San Martín, animales sueltos en Orán y Anta y calzadas irregulares en Molinos e Iruya.

En Chicoana, la Ruta Provincial 33 requiere especial precaución por la presencia de neblina y escarcha durante la mañana y la tarde. Defensa Civil recordó además que en el Parque Nacional Los Cardones la velocidad máxima es de 60 km/h.

El organismo recomendó utilizar cinturón de seguridad, circular con luces bajas, reducir la velocidad y no intentar cruzar ríos o arroyos crecidos. Antes de emprender un viaje, aconsejó consultar el estado actualizado de las rutas.