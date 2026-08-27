Lanzan un circuito gastronómico local en el Valle de Lerma Sur

El Carril, Coronel Moldes, La Viña, y Guachipas presentaron “El Desafío de la Cocina Regional”, un certamen donde 32 equipos de cocineros celebrarán la gastronomía local.

A través de jornadas mensuales, se celebrarán torneos, degustaciones, ferias artesanales, y espectáculos en vivo. El cronograma abrirá el 6 de septiembre en El Carril, de 11 a 20 horas, pasará en octubre al Complejo Municipal de La Viña, en noviembre a Guachipas, y culminará en diciembre en la Vieja Estación de Trenes de Coronel Moldes.

El acto de apertura estuvo encabezado por el subsecretario de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero, quien remarcó el valor de la cocina para revalorizar la identidad de cada pueblo. Lo acompañaron los intendentes Efraín Orozco, Omar Carrasco y Diego Ontiveros, junto a los referentes de Turismo, Sonia Díaz, Eduardo Muratore, Paola Avendaño, y Vanesa Álvarez.