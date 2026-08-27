Liturgia adaptada, lluvia pétalos y asistencia de miles de niños: así será el Milagrito 2026

Este viernes 28, desde las 10, se realizará el Milagrito 2026 destinado a niños y niñas de 4 y 5 años. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el padre Marcos Céspedes, vocero de la Catedral, explicó que la jornada será animada por el padre Sergio Chauque.

“Arrancamos con la salida de la imagen de la Virgen del Milagro, la salida del Señor del Milagro para que los niños también experimenten esto. También se van a tocar las campanas, invitando a las imágenes a salir”, detalló.

Luego se realizará una breve celebración de la Palabra y el Evangelio será representado por estudiantes del Colegio de Jesús. Posteriormente, los niños participarán junto al arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, de una versión del Pacto de Fidelidad adaptada especialmente para ellos.

La despedida de las imágenes también reproducirá otro de los momentos característicos del Milagro. “Va a haber lluvia de pétalos para despedir a la Virgen, despedir al Señor”, anticipó.

Después llegará una instancia que desde la organización consideran especialmente significativa que es el ingreso de los niños al santuario.

“Les pedimos a los papis que vengan que no se desesperen en las salidas, porque el año pasado tuvimos ahí un poquito de descontrol”, señaló. Y agregó: “No está bueno que nosotros, los papis y los más grandes, arruinemos el momento dejándoles un mal recuerdo a nuestros pequeños”.

Cómo serán los ingresos y dónde podrán detenerse los transportes

El ingreso estará organizado por instituciones y habrá dos puertas habilitadas, para luego ubicarlos en ‘corralitos’ de seguridad. “Siempre se invita a que vengan con el jardín juntitos. Cada diez niños, ingresa un adulto. Por eso la maestra tiene que ser la que organiza todo eso”, explicó Céspedes.

También se contemplará el ingreso de docentes de integración o apoyo cuando algún niño lo necesite. En esos casos, indicó, se entregarán credenciales específicas para que puedan acompañarlos durante toda la actividad.

Céspedes hizo además una recomendación particular a las familias de niños con autismo para que evalúen las características de la jornada antes de asistir. “Es una actividad pensada para niños con mucho canto, mucho movimiento, mucho color, mucha actividad. Entonces, saber discernir bien los espacios”, señaló.

La organización comenzará desde las 9, cuando los servidores se ubiquen en los sectores previstos para ordenar la llegada de los transportes. Quienes provengan de zona norte tendrán asignado un sector sobre calle Mitre, entre Güemes y Belgrano, mientras que los contingentes provenientes de zona sur podrán utilizar calle Buenos Aires, entre San Martín y Caseros.

Estos espacios estarán destinados a facilitar el descenso de los niños y permitir que los grupos puedan trasladarse rápidamente hacia el atrio de la Catedral antes del comienzo de la celebración.