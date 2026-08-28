Godoy busca armar un frente propio en Salta: “Vamos a avanzar con candidatos propios”

Manuel Santiago “El Indio” Godoy confirmó que trabaja en la construcción de un nuevo frente político en Salta y aseguró que la intención es competir en las próximas elecciones con candidatos propios.

En Cara a Cara, junto a Mario Ernesto Peña, el dirigente peronista y presidente de Igualar sostuvo que mantiene conversaciones con referentes y espacios políticos para ampliar el armado, aunque reconoció que las negociaciones todavía se encuentran en una etapa inicial.

Godoy mencionó contactos con distintos sectores y señaló que ya existen grupos con mayor nivel de organización en departamentos como Anta y Orán. Sin embargo, admitió que todavía “no hay mucho entusiasmo” y que enfrentan dificultades para consolidar una estructura provincial.

Consultado específicamente sobre la relación con el gobernador Gustavo Sáenz, rechazó que el objetivo sea formar un espacio simplemente “en contra” del mandatario.

“En contra de Sáenz no tengo nada. Solamente creo que no estoy de acuerdo con su gobierno”, afirmó. Ante la pregunta sobre si podrían acompañarlo electoralmente, respondió que no y ratificó: “Nosotros vamos a avanzar con candidatos propios”.

Uno de los principales obstáculos que señaló es la extensión territorial necesaria para competir. Según explicó, su espacio actualmente tiene representación en alrededor de siete u ocho departamentos y necesita llegar a 15 para poder presentar determinadas candidaturas bajo las actuales reglas electorales provinciales.

Godoy sostuvo que alcanzar esa estructura no será sencillo, especialmente en el interior, donde —según su análisis— muchos dirigentes e intendentes esperan conocer primero cómo quedará configurado el escenario electoral y cuál será la decisión del oficialismo provincial.

El dirigente también cuestionó la eliminación de las PASO en Salta. Consideró que la medida complica especialmente a partidos y frentes pequeños porque les quita una herramienta para resolver candidaturas cuando existen varios sectores internos.