Reelección de Sáenz: “Si la Corte cambia su jurisprudencia, tendrá el camino allanado”

Manuel Santiago “El Indio” Godoy consideró que una eventual nueva candidatura de Gustavo Sáenz a gobernador podría derivar en presentaciones judiciales y sostuvo que, en ese escenario, la discusión podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En diálogo con Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, Godoy fue consultado sobre el futuro electoral del mandatario salteño y afirmó que, a su entender, existen elementos jurídicos que podrían ser cuestionados si Sáenz decide buscar un nuevo mandato.

“Me parece que sí”, respondió cuando le preguntaron si creía que habría presentaciones contra una eventual candidatura. Sin embargo, aclaró que por el momento se trata de una posibilidad y no identificó a ningún sector que haya anunciado formalmente una acción judicial.

Godoy vinculó la discusión con antecedentes recientes de otras provincias y sostuvo que la Corte Suprema construyó jurisprudencia sobre límites a las reelecciones. Desde esa interpretación, planteó que el máximo tribunal tendría un papel decisivo si el caso salteño llegara a judicializarse.

“La Corte de la Nación tiene una jurisprudencia. Para el caso de esta provincia, si quiere pasar los dos mandatos, tendrá que cambiarla. Si la cambia, Gustavo Sáenz tendrá su camino allanado. Si no la cambia, tendrá su camino con obstáculos”, afirmó.

Durante la entrevista también se planteó que la situación constitucional de Salta presenta diferencias respecto de antecedentes como San Juan, Tucumán, Santiago del Estero o Formosa. Godoy reconoció que existen particularidades entre los casos, aunque sostuvo que, en el fondo, encuentra similitudes en la discusión sobre la continuidad de los gobernadores.

El dirigente peronista recordó además la reforma constitucional que permitió en su momento un tercer mandato de Juan Carlos Romero y señaló que posteriormente Juan Manuel Urtubey gobernó durante tres períodos consecutivos bajo aquella Constitución. Según Godoy, la reforma impulsada durante la gestión de Sáenz podría haber dejado expresamente aclarada la cuestión mediante una cláusula transitoria.

Pese a sus consideraciones jurídicas y políticas, Godoy reconoció que el escenario continúa abierto. Hacia el final de la entrevista sostuvo que todavía existen “especulaciones” y que habrá que esperar las decisiones que adopten los distintos actores políticos y judiciales.