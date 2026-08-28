Godoy: “Milei se quedó con lo peor de la casta y los inútiles”

Manuel Santiago “El Indio” Godoy lanzó fuertes críticas contra Javier Milei y La Libertad Avanza y aseguró que los dirigentes libertarios de Salta reproducen una forma de hacer política basada, según su opinión, en el insulto y el agravio.

En Cara a Cara, junto a Mario Ernesto Peña, el dirigente peronista afirmó que “Milei se quedó con lo peor de la casta” y cuestionó a algunos de los principales referentes del espacio nacional.

“Lo peor de la casta, lo peor de los inútiles, lo tiene Milei”, expresó Godoy, antes de sostener que esa construcción política se maneja “con insultos” y “con agravios”.

Godoy advirtió además sobre las consecuencias que, a su entender, puede generar ese nivel de confrontación. En ese punto habló de violencia política y aseguró que determinados mensajes “contagian para abajo violencia”.

El dirigente trasladó después sus cuestionamientos al escenario salteño y fue particularmente crítico de los referentes locales de La Libertad Avanza.

“Los libertarios no saben discutir. Son malos dirigentes. No están preparados para nada. No han leído ni los principios elementales de la democracia”, afirmó.

Godoy aseguró conocer desde hace años a algunos de esos dirigentes y recordó que, cuando presidía la Cámara de Diputados de Salta, Enrique Cornejo estaba vinculado políticamente a Carlos Zapata.

Desde esa experiencia, sostuvo que no encuentra en ellos voluntad para discutir políticas que permitan alcanzar acuerdos o propuestas “superadoras para Salta”.

Durante el mismo análisis, el dirigente reclamó que el peronismo construya una agenda propia y deje de concentrarse en las polémicas impulsadas por los libertarios. Como ejemplo mencionó la situación de la Comisión de Derechos Humanos que visita las cárceles provinciales, sobre la cual aseguró que carece de presupuesto y recursos suficientes.

Hacia el final, Godoy también cuestionó la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. Afirmó que una de las características de Milei es la “extorsión permanente” hacia los gobernadores, aunque aclaró que eso no constituye, a su entender, una justificación automática para los acuerdos que pueda realizar el gobernador Gustavo Sáenz con Nación.