Plan Vial Zona Norte: inició el hormigonado en la colectora de avda. Bolivia

La Municipalidad avanza con las obras del Plan Vial Zona Norte que contempla diversas mejoras tanto en la avenida Bolivia como en su colectora, desde la rotonda del Aero Club hasta la avenida Houssay.

Actualmente, las tareas se están desarrollando en la colectora, desde el nodo vial que se conecta con la avenida YPF hasta la calle José Superí (altura del barrio Pereyra Rozas) donde comenzó la colocación del nuevo hormigón.

El Plan Vial de Zona Norte tiene como objetivo mejorar y jerarquizar la avenida Bolivia, uno de los principales corredores viales de la ciudad.

Los trabajos incluyen la demolición del pavimento asfáltico existente y la ejecución de una nueva calzada, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad vial a los conductores de la zona.

Esta parte de la obra, desde la rotonda del Aero Club Salta y la calle José Superí, se extenderá hasta el 6 de septiembre y, durante ese período, se implementarán cortes totales y desvíos en el sector.

Desde el municipio se solicita a los conductores prestar atención a la señalización y planificar sus recorridos con anticipación.