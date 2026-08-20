Este viernes habrá desinfección en el centro de salud de barrio Santa Ana I

El viernes 21 de agosto se hará desinfección general en el centro de salud Nº 16, de barrio Santa Ana I, ubicado en calle Marqués 577. Por tal motivo, la atención al público se suspenderá a partir de las 20 horas de ese día.

Periódicamente, los establecimientos de atención de la salud son objeto de fumigación y desinfección, a fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad, tanto para las personas que concurren a consulta como para los trabajadores.

La asistencia se retomará con normalidad el sábado 22, a partir de las 8 horas. En ese intervalo, quienes requieran atención sanitaria podrán concurrir al dispositivo de barrio Intersindical, que funciona las 24 horas.

Cabe destacar que la desinfección de este efector estaba prevista para el viernes 14, pero debió ser reprogramada debido a inconvenientes técnicos que impidieron su realización.