El municipio recupera la fachada de la ex Escuela de Música

En el marco del Plan de Mantenimiento del Casco Histórico, la Municipalidad inició las tareas de restauración de la fachada del edificio donde funcionaba la escuela de música, ubicada en la calle Zuviría, entre España y Belgrano.

Belén Goytia, coordinadora del área Centro, explicó que “los trabajos consisten principalmente en la recuperación del revoque, que en algunos lugares presentaba desgaste natural y en otros signos de vandalismos, pintadas o pegatinas”.

“Una vez recuperada la fachada, los trabajos concluirán con la colocación de la nueva pintura”, remarcó la funcionaria quien agregó que “los trabajos se realizan con recursos y personal municipal”.

Como en todos los casos, se solicita a la comunidad evitar las pegatinas y los grafittis para mantener en condiciones las diversas fachadas tanto históricas como particulares de la ciudad.