La Rural celebra 82 ediciones con una muestra que mezcla producción, tradición y familia

La 82ª Exposición Rural Salteña abre este jueves con más de 200 animales, maquinaria, drones, insumos, laboratorios veterinarios y una fuerte presencia de genética bovina de alto nivel.

El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, destacó en Compartiendo su Mañana por Aries que la muestra busca acercar el campo al público y mostrar todo lo que produce el sector. “Tratamos de abrir las puertas para que todo el mundo pueda ver lo que se hace en el campo y el potencial que tiene”, señaló.

Entre los animales presentes predominan las razas Brangus y Braford, con cabañas de distintas provincias. Figueroa destacó la presencia de ejemplares premiados recientemente en la exposición de Palermo.

La muestra tendrá además un componente comercial importante. Los productores podrán acceder a financiación a un año con una tasa del 12% para la compra de genética, a partir de un esquema articulado con el Ministerio de Producción y los cabañeros participantes.

“Hoy tenemos esa genética acá en Salta y una situación comercial muy competitiva para que los productores puedan acceder”, explicó Figueroa.

Para el público general, la entrada será gratuita este jueves y viernes. El sábado y domingo costará $7.000 para mayores, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo.

La agenda incluye también concurso del asador, peña folclórica, demostraciones de pato, caballos criollos, propuestas para niños y patio gastronómico.

El acto oficial de apertura se realiza este jueves 20 de agosto a las 12, en la Zona de Mástiles de la pista central.