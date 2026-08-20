Policías y penitenciarios de Salta tendrán aumentos escalonados hasta fin de año

El Gobierno de Salta oficializó este jueves, a través del Boletín Oficial, la nueva escala salarial para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con aumentos previstos desde julio hasta diciembre de 2026.

El esquema forma parte del acuerdo salarial firmado el 29 de julio y contempla una recomposición total del 13,5% sobre los haberes de junio. La actualización se distribuye en incrementos del 2% mensual entre julio y diciembre, a los que se suma un monto fijo de $23.000 desde julio para todas las jerarquías de ambas fuerzas.

Para un agente, el sueldo básico quedó fijado en $102.666,88 desde julio y en $104.679,96 desde agosto. La escala continuará con actualizaciones mensuales hasta llegar a $112.732,26 en diciembre.

La resolución también actualiza distintos adicionales que integran los haberes de policías y penitenciarios, entre ellos el adicional por Riesgo Profesional, cuyo valor se equipara al sueldo básico de un agente.

Los nuevos valores alcanzan además a los retiros y pensiones del régimen especial. El haber mínimo fue establecido en $598.441,14 para julio, sube a $610.175,28 en agosto y llegará a $657.111,84 en diciembre.

También fueron actualizadas las asignaciones familiares para cada uno de los meses del segundo semestre, según los distintos rangos de ingresos del personal.

El Decreto 505 ratificó la resolución conjunta de los ministerios de Seguridad y de Gobierno y Justicia y autorizó a las áreas correspondientes a avanzar con la liquidación efectiva de los incrementos.