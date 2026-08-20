Banco Macro desembarca en la Rural Salteña con créditos y financiación para productores

Banco Macro participa de la Exposición Rural Salteña 2026, que se desarrolla hasta el domingo 23 de agosto en el predio de la Sociedad Rural de Salta, con un espacio dedicado especialmente a las necesidades financieras del sector agropecuario.

A través de Macro Agro, productores podrán conocer opciones de financiamiento para capital de trabajo y préstamos de largo plazo destinados a la compra de maquinaria agrícola. Una de las herramientas permite gestionar desde la aplicación del banco una ampliación del límite de crédito sin necesidad de concurrir a una sucursal.

La propuesta también incluye Red Agro, una plataforma que conecta a productores con empresas comercializadoras de insumos, consignatarias de hacienda y otros integrantes de la cadena. El productor puede solicitar el préstamo de manera online, mientras el proveedor cobra la operación al contado.

En el stand habrá especialistas que brindarán información sobre convenios con marcas de insumos y maquinaria, plazos y tasas especiales, inversiones y operaciones con granos.

La oferta se completa con créditos para insumos, repuestos y maquinaria agrícola, además de alternativas de inversión y herramientas digitales destinadas a las operaciones habituales de los productores.