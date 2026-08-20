Salta habilita un mecanismo para llevar electricidad segura a barrios populares

El Ente Regulador aprobó un nuevo mecanismo para barrios incluidos en el RENABAP. La medida apunta a reducir conexiones informales y los riesgos que genera la falta de infraestructura.
Salta20/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los barrios populares de Salta incluidos en el RENABAP tendrán desde este viernes un nuevo mecanismo para avanzar hacia conexiones eléctricas más seguras, mientras continúan los procesos de integración y regularización urbana.

El Ente Regulador aprobó el reglamento para solicitudes de acceso mediante una toma primaria segura, una solución pensada para sectores donde todavía no existe infraestructura definitiva.

La propia resolución reconoce que, ante la falta de redes formales y las dificultades económicas, muchos vecinos recurren a conexiones por fuera de las normas de seguridad para poder acceder a la electricidad.

Imagen-ROCA-CHACRAMONTE-TOMA-4-LOTEOS-SOCIALES-09Antes de vender lotes, deberán informar el estado real de agua, cloacas y luz

Esas prácticas los exponen a riesgos que pueden terminar en accidentes graves, por lo que el nuevo esquema busca ordenar el acceso al servicio mientras avanzan las obras de integración.

El reglamento también mantiene al Ente Regulador como organismo de control sobre EDESA en todo lo relacionado con inspecciones, autorizaciones y verificación de las instalaciones.

La medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

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