El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elevó la tensión con Turquía al acusarla de intentar establecer una presencia militar en el norte de Siria, en plena campaña para las elecciones legislativas del 27 de octubre. El conflicto se intensificó tras un bombardeo israelí contra una base militar abandonada.
Netanyahu suma a Turquía como nuevo enemigo a semanas de las elecciones
El Mundo20/08/2026
El primer ministro israelí acusó a Ankara de buscar una presencia militar en Siria, mientras el Likud convirtió la disputa en un eje de campaña.
El martes, Israel bombardeó una base militar en desuso en el norte de Siria, ubicada a pocos kilómetros de la frontera turca. Netanyahu afirmó que Ankara buscaba instalar allí una presencia militar y sostuvo que, después de ignorar las advertencias de Israel, sus autoridades “se han asegurado de que han entendido mejor el mensaje”.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también apuntó contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y afirmó en X que “está arrastrando a Turquía a una aventura peligrosa en Siria”.
Turquía rechazó las acusaciones y aseguró que no tenía “ninguna delegación militar” en ese aeropuerto sirio “antes o durante el ataque de Israel”, según su Ministerio de Defensa.
Turquía entra en la campaña electoral
El Likud, el partido derechista de Netanyahu, convirtió la disputa con Turquía en un argumento de campaña de cara a las elecciones. Uno de sus carteles muestra a Erdogan junto al jefe de Hezbolá, Naim Qasem, el líder supremo iraní Mojtaba Jamenei y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
El mensaje sostiene: “Ellos quieren que Netanyahu pierda. No permitas que ellos ganen”. Erdogan ha criticado reiteradamente la campaña militar israelí en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Turquía, sin embargo, tiene aliados de peso. Es miembro de la OTAN y Erdogan mantiene una relación cercana con el presidente estadounidense Donald Trump. El embajador estadounidense en Ankara, Tom Barrack, incluso cuestionó a Israel por el reciente bombardeo en Siria.
Una relación marcada por los enfrentamientos
Turquía fue el primer país musulmán en reconocer al Estado de Israel y durante años ambos mantuvieron importantes vínculos comerciales. Durante la guerra de Gaza, Ankara amenazó con detener sus intercambios con Israel.
Desde la oposición, Yair Golan calificó el ataque como “provocador y peligroso” y sostuvo que “nos acerca más a una confrontación con Turquía y aumenta la distancia con nuestros aliados, empezando por Estados Unidos”.
“Una vez más, se está empleando la fuerza militar en base a consideraciones políticas, y una vez más, Israel paga el precio en términos de seguridad”, agregó.
La “carta antiturca” de Netanyahu
El ex primer ministro Naftali Bennett acusó este año a Netanyahu de ignorar “la nueva amenaza turca” mientras concentraba su atención en Irán.
Gallia Lindenstrauss, investigadora del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv, advirtió que Turquía podría permitir la actividad de grupos armados en Siria. “También preocupa que, al igual que Turquía albergó a Hamás, podría permitir que operen grupos armados dentro de Siria, que luego serían una amenaza para Israel”, explicó.
La analista consideró que Netanyahu está utilizando la “carta antiturca” para fortalecer su base electoral. “Creo que lo ve como algo que tal vez puede unir a su base”, resumió.
Gönül Tol, del Middle East Institute, sostuvo que una escalada podría perjudicar políticamente al primer ministro y hacerlo parecer “un líder irresponsable dispuesto a hacer cualquier cosa para atornillarse al poder”. “Si cruza ese umbral, (Netanyahu) debe entender que no será bueno para él”, concluyó.
Ámbito
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