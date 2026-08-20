Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja al menos 13 muertos y siete heridos

Al menos 13 personas murieron y siete resultaron heridas tras el colapso de un talud en una mina de oro a cielo abierto en el departamento colombiano de Nariño, informó la agencia EFE.

El hecho ocurrió en la aldea de Puerto Rico, perteneciente al municipio de Policarpa. La zona es montañosa y de difícil acceso, lo que complicó las tareas de rescate.

Bomberos, miembros de la comunidad y equipos de emergencia trabajaron con maquinaria pesada durante toda la noche hasta completar la búsqueda en la madrugada de este jueves.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica. Entre las víctimas fatales hay cuatro integrantes de una misma familia indígena del pueblo quillasinga.

La tragedia se produjo apenas diez días después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia y dejó cientos de muertos.