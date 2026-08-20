Alarma en Granada por una seguidilla sísmica que podría durar meses

Granada continúa en alerta por una seguidilla de movimientos sísmicos que no da tregua. Durante la madrugada se registraron seis nuevos temblores, con magnitudes de entre 3 y 4 grados, según informó en Aries el corresponsal en España, Marcelo Molina.

La reiteración de los sismos mantiene preocupados a los vecinos y obligó a reforzar las medidas preventivas. Hasta el momento, unas 600 personas fueron evacuadas y alrededor de 600 edificios presentan daños, aunque sin consecuencias estructurales graves reportadas.

La actividad sísmica afecta a la región desde hace varios días y, de acuerdo con estimaciones de especialistas citadas durante el informe, la secuencia podría prolongarse durante varios meses.

Las autoridades mantienen las inspecciones y el monitoreo permanente de las zonas afectadas, mientras la población permanece atenta ante la posibilidad de nuevas réplicas.