Fuertes nevadas en Bolivia afectan a más de 26 mil familias y ponen en riesgo al ganado
El Mundo20/08/2026
Potosí es la región más golpeada por el temporal, con comunidades aisladas, caminos afectados y miles de animales expuestos al frío. En Villazón, cerca de la frontera argentina, unas 85 mil cabezas de ganado están en riesgo.
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