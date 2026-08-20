Fuertes nevadas en Bolivia afectan a más de 26 mil familias y ponen en riesgo al ganado

Las intensas nevadas que afectan al occidente de Bolivia dejaron hasta el momento 26.220 familias y 323 comunidades afectadas, principalmente en el departamento de Potosí, según informó EFE.

Uno de los puntos más comprometidos es Uyuni, donde se contabilizaron 8.364 familias afectadas y otras 2.350 damnificadas. El temporal también alcanzó a casi 79 mil camélidos y provocó la muerte de unos 750 animales.

La situación también preocupa en Villazón, en la frontera con Argentina, donde unas 85 mil cabezas de ganado están en riesgo y alrededor de 55 mil hectáreas destinadas al pastoreo resultaron afectadas.

Las nevadas impactaron además sobre el circuito turístico del salar de Uyuni y la Reserva Eduardo Abaroa. En los últimos días debieron ser rescatados turistas estadounidenses y franceses que quedaron atrapados por las condiciones meteorológicas.

Ante la magnitud del temporal, Potosí declaró la emergencia regional. Las principales necesidades son alimento y asistencia veterinaria para el ganado, maquinaria para recuperar caminos, alimentos, frazadas y ayuda para reparar infraestructura productiva.

Las condiciones climáticas también provocaron cierres y restricciones en distintas rutas bolivianas. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones y respetar las restricciones de circulación en las zonas afectadas.