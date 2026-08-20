Misteriosa alerta espacial frenó un vuelo militar rumbo a la Antártida

Un vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se dirigía hacia la Antártida debió regresar a Christchurch, Nueva Zelanda, luego de que se emitiera una alerta por una posible situación de riesgo para la navegación aérea.

La advertencia fue comunicada mediante un NOTAM, el sistema internacional utilizado para informar a pilotos y operadores sobre condiciones que pueden afectar la seguridad de los vuelos. En este caso, el aviso estaba relacionado con un lanzamiento previsto y la posible presencia de actividad o restos espaciales en una zona del Pacífico Sur y el Océano Austral.

Aunque la alerta no prohibía atravesar automáticamente el sector afectado, el operador del vuelo estadounidense decidió interrumpir el viaje y regresar a Christchurch como medida preventiva.

La aeronave integraba las operaciones aéreas que conectan Nueva Zelanda con las bases ubicadas en la Antártida, entre ellas McMurdo y Scott Base, utilizadas para el traslado de personal, equipos y suministros hacia el continente blanco.

El episodio llamó la atención por el origen de la advertencia y por la decisión de abortar el vuelo ante un riesgo potencial vinculado con actividad espacial. No se informaron inconvenientes durante el regreso de la aeronave a Nueva Zelanda.