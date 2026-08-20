Gimnasia y Tiro pierde una pieza clave: Cosentino, afuera por lesión

Para este compromiso, el equipo dirigido por el Albo tendrá una baja sensible: Federico Cosentino, su arquero titular, no podrá jugar por una dolencia en una de sus rodillas.

La ausencia de Cosentino representa un problema importante para Gimnasia y Tiro, especialmente por el rendimiento que venía teniendo el arquero en las últimas fechas, donde se convirtió en una pieza importante para el equipo.

Ante esta situación, Joaquín Papaleo será el encargado de ocupar el arco del Albo frente a San Martín de San Juan.

El plantel salteño ya se encuentra instalado en San Juan y ultima detalles para el encuentro del sábado, en el que buscará sumar nuevamente fuera de casa y continuar con su campaña en la Primera Nacional.

San Martín de San Juan y Gimnasia y Tiro se enfrentarán este sábado desde las 15:30, por la fecha 26.