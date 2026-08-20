Thiago Tirante va por otra hazaña en Cincinnati: enfrenta a Arthur Fils por un lugar en semifinales

Thiago Tirante no quiere que la aventura termine. El argentino afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de su carrera cuando se mida con el francés Arthur Fils, por los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

El encuentro está programado para las 21.30 de Argentina y se disputará en la P&G Stadium Court. Se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Tirante, actualmente ubicado en el puesto 50 del ranking ATP, llega a esta instancia después de protagonizar una semana espectacular. En octavos de final derrotó al checo Jakub Mensik, número 16 del mundo, por 5-7, 6-4 y 6-4, remontando un partido que parecía complicado y consiguiendo por primera vez en su carrera el acceso a los cuartos de final de un Masters 1000.

Pero su recorrido en Cincinnati ya había tenido un capítulo histórico. En la segunda ronda, el argentino eliminó nada menos que a Novak Djokovic, quinto preclasificado, en una de las victorias más importantes de su carrera. El triunfo ante el serbio fue por 2-6, 6-4 y 6-4.

Luego superó al español Martín Landaluce por 7-6 (5) y 7-6 (6), antes de volver a dar el golpe frente a Mensik.

Un desafío frente a Fils

Del otro lado estará Arthur Fils, actual número 21 del mundo y uno de los jóvenes franceses de mayor proyección. El francés también llega con confianza después de eliminar en octavos de final al australiano Alex de Miñaur, octavo preclasificado, por 6-3 y 6-4.

Será un duelo entre dos jugadores que llegan en gran momento, aunque Tirante tiene una motivación especial: convertirse en el tercer argentino en alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.

El argentino es, además, el único jugador no preclasificado que permanece en carrera entre los ocho mejores del certamen.

Cincinnati ya le regaló una semana inolvidable. Ahora, Tirante quiere escribir un capítulo todavía más grande: vencer a Fils y meterse por primera vez en una semifinal de Masters 1000.