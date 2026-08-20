De Central Norte a la Libertadores: la historia del salteño Luciano Giménez que hoy deslumbra en el Platense de Palermo

La clasificación histórica de Platense a los cuartos de final de la Copa Libertadores tiene un protagonista salteño que empieza a ganar cada vez más reconocimiento: Luciano Giménez. El delantero fue parte de la tanda de penales que le permitió al Calamar eliminar a Coquimbo Unido y meterse entre los ocho mejores equipos de América.

Pero detrás de este presente internacional hay una historia de crecimiento, sacrificio y varios capítulos en distintos clubes del fútbol argentino y brasileño.

Giménez nació en Salta el 18 de febrero de 2000 y realizó parte de su formación en Central Norte antes de continuar su carrera en las inferiores de Boca Juniors. Luego regresó a su provincia para debutar profesionalmente con el Cuervo en 2020, donde disputó 26 partidos y convirtió cinco goles.

Su recorrido continuó en Chaco For Ever, donde jugó la Primera Nacional durante 2022. Un año más tarde llegó a Chacarita Juniors, y allí tuvo el gran salto de su carrera: fue una de las figuras del equipo y terminó la temporada con 13 goles en 34 partidos, números que hicieron que el club de San Martín adquiriera el 50% de sus derechos.

Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol internacional. En 2024 llegó a Cuiabá de Brasil, donde disputó el Brasileirao y también tuvo participación en la Copa Sudamericana, su primera experiencia en una competencia continental.

Después regresó al fútbol argentino para vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata, que adquirió el 80% de sus derechos económicos. Con el Pincha fue campeón del Trofeo de Campeones 2024 y tuvo también la posibilidad de jugar clásicos y partidos importantes en Primera División.

Más tarde llegó el turno de Huracán, donde buscó continuidad y sumó otra experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Ahora, desde agosto de 2026, su carrera tiene un nuevo capítulo: Platense, dirigido por Martín Palermo. El Calamar incorporó al salteño a préstamo desde Estudiantes hasta junio de 2027.

Y el comienzo no pudo ser más auspicioso.

En la serie frente a Coquimbo Unido, Giménez ya había sido protagonista en el partido de ida, marcando el gol de Platense. En la revancha, el encuentro terminó 0-0 y la clasificación se definió desde los doce pasos. El salteño asumió la responsabilidad y convirtió su penal, aportando para que el equipo de Palermo consiguiera una clasificación que ya forma parte de la historia del club.

Así, aquel delantero que comenzó su camino en Central Norte, pasó por Boca, Chaco For Ever, Chacarita, el fútbol brasileño, Estudiantes y Huracán, hoy se encuentra jugando nada menos que los cuartos de final de la Copa Libertadores.