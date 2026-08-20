Cuti Romero, en Atlético: un "cambio de vida" y cómo lo ve a Julián

Cristian “Cuti” Romero ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid. El defensor argentino fue presentado este jueves en el estadio Riyadh Air Metropolitano y dejó en claro que llega al conjunto dirigido por Diego Simeone con la ilusión de convertirse en protagonista y pelear por títulos.

Romero, de 28 años, llegó procedente del Tottenham, donde se consolidó como uno de los mejores defensores de la Premier League y llegó a ser capitán. El Atlético acordó su incorporación por una cifra que puede alcanzar los 40 millones de euros, entre una parte fija y variables, y el argentino firmó contrato hasta 2031.

Durante su presentación, el campeón del mundo destacó la importancia de llegar a un club de la magnitud del Atlético y aseguró que pretende dejar una huella.

“Quiero dejar grabado mi nombre en la historia del Atlético”, fue una de las frases que resumió su ambición en esta nueva etapa. Además, recibió un pedido concreto de Simeone: asumir liderazgo dentro del plantel y ayudar a los futbolistas más jóvenes.

El encuentro con Julián

Uno de los temas inevitables durante la presentación fue Julián Álvarez, compañero de Romero en la Selección Argentina y actualmente una de las grandes figuras del Atlético.

La situación del delantero es diferente. Julián manifestó su deseo de dejar el club durante este mercado y aparece en el radar del Barcelona, aunque la dirigencia del Atlético mantiene una postura firme y sostiene que no pretende desprenderse del atacante.

Romero llega, justamente, en medio de ese escenario. El defensor tendrá ahora la posibilidad de compartir vestuario con Julián en Madrid, aunque el futuro del delantero continúa abierto de cara al cierre del mercado.

Un nuevo desafío para el Cuti

El zaguero argentino se suma a un Atlético que busca volver a competir por todo. Su llegada representa una apuesta fuerte de Simeone para reforzar una defensa que contará con un futbolista de enorme experiencia internacional.

Romero viene de conquistar la Europa League 2025-26 con Tottenham y de atravesar una etapa de crecimiento que lo llevó a ser capitán del conjunto inglés y uno de los referentes de la Selección Argentina.

Ahora comienza un nuevo capítulo: Madrid, el Atlético de Simeone y el desafío de dejar su nombre en la historia del Colchonero.