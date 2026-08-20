Los Leones golearon a Nueva Zelanda y están en la siguiente fase del Mundial

Los Leones terminaron su participación en la primera fase con una goleada inapelable ante Nueva Zelanda por 7 a 1 y decretó su participación entre los mejores ocho del Mundial de Hockey
Deportes20/08/2026

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El seleccionado argentino, actualmente en el primer lugar del Grupo A, quedará en la segunda ubicación si Países Bajos cumple los deberes y suma ante Japón. De esta manera, ambos estarán presentes en el Grupo E, con Inglaterra, 1° del Grupo D, que ganó todos sus partidos y a India, segundo del Grupo D.

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