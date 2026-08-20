El exárbitro internacional analizará las modificaciones normativas implementadas.
Los Leones golearon a Nueva Zelanda y están en la siguiente fase del Mundial
Deportes20/08/2026
Los Leones terminaron su participación en la primera fase con una goleada inapelable ante Nueva Zelanda por 7 a 1 y decretó su participación entre los mejores ocho del Mundial de Hockey
El seleccionado argentino, actualmente en el primer lugar del Grupo A, quedará en la segunda ubicación si Países Bajos cumple los deberes y suma ante Japón. De esta manera, ambos estarán presentes en el Grupo E, con Inglaterra, 1° del Grupo D, que ganó todos sus partidos y a India, segundo del Grupo D.
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Los trabajos consisten en la restauración del revoque y la mampostería que en algunos sectores presentaba desgaste natural y en otros signos de vandalismos, pintadas o pegatinas.
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