Alexis Matteo, el nuevo técnico de Central Norte: Será presentado y hay dudas sobre su debut

Matteo, de 48 años, viene de dirigir a Juventud Unida Universitario de San Luis, club que milita en el Federal A y donde se encontraba peleando por mantener la categoría. El técnico había asumido el pasado 12 de julio y, en este segundo ciclo al frente del equipo puntano, dirigió cinco partidos, con una victoria, dos empates y dos derrotas.

Ahora comienza una nueva etapa en Central Norte, donde tendrá poco tiempo para trabajar antes del próximo compromiso. El Cuervo enfrentará este sábado a Estudiantes de Buenos Aires, en un partido importante para las aspiraciones del equipo en la Primera Nacional.

La gran incógnita pasa justamente por ese encuentro: todavía no está definido si Matteo estará sentado en el banco de suplentes este sábado. El flamante entrenador tendrá su primera jornada de trabajo con el plantel y, a partir de allí, se definirá si estará en condiciones de dirigir al equipo desde el campo de juego o si el partido será conducido de manera interina.

Su experiencia en la Primera Nacional

Matteo cuenta con experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino. Dirigió a Estudiantes de Río Cuarto, Alvarado de Mar del Plata y Deportivo Maipú, entre otros equipos.

En su primer ciclo en Deportivo Maipú estuvo al frente durante 24 partidos, con siete victorias, cinco empates y doce derrotas.

En 2026 volvió a asumir en el Cruzado y dirigió ocho encuentros, antes de dejar el cargo.

Ahora, Central Norte vuelve a apostar por un entrenador que conoce la categoría y que tendrá como principal objetivo mejorar el rendimiento del equipo y conseguir resultados en un tramo clave del campeonato.

La presentación ante el plantel será este jueves y marcará el comienzo formal de la era Alexis Matteo en Central Norte. La definición sobre su presencia en el banco frente a Estudiantes de Buenos Aires será una de las cuestiones a resolver en las próximas horas.