Salta volvió de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores con oro, plata y bronce

Salta cerró su participación en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026 con tres medallas y varias ubicaciones entre los mejores del país. La competencia se desarrolló en San Juan y reunió a delegaciones de distintas provincias.

El oro salteño llegó de la mano de Aldo López, quien se consagró campeón en sapo tras superar los 13 mil puntos. En ajedrez, el equipo provincial obtuvo la medalla de plata después de imponerse a Córdoba en el cruce decisivo.

El tercer podio fue para Aníbal Arce y Sergio Guaymás, quienes vencieron a la pareja cordobesa y consiguieron el bronce en pádel masculino. El pádel femenino y el Circuito de Habilidades Motrices terminaron, además, en el quinto puesto.

También hubo participación salteña en tenis de mesa y tejo: los varones fueron quintos en tenis de mesa y las mujeres terminaron 14°, mientras que en tejo las salteñas finalizaron sextas y los hombres, duodécimos.