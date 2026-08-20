Las Leonas avanzaron y ya conocen cómo sigue el camino mundialista para Valentina Raposo

Las Leonas cumplieron con el primer objetivo en el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino venció 2-0 a Escocia, terminó invicto la fase de grupos y se metió en la segunda ronda del certamen que se disputa en Bélgica y Países Bajos.

Para la salteña Valentina Raposo, el torneo continúa con buenas noticias. La defensora fue titular ante Escocia y tuvo participación directa en el primer gol argentino: ejecutó el córner corto que terminó en rebote de la arquera y posterior definición de María José Granatto.

El segundo tanto fue convertido por Lara Casas, quien marcó así su primer gol en un Mundial de mayores. Con el triunfo, Argentina cerró el Grupo B con 7 puntos, producto del empate ante Estados Unidos y las victorias frente a Alemania y Escocia.

Alemania, la noticia que favoreció a Las Leonas

Luego del triunfo argentino, Alemania derrotó 3-1 a Estados Unidos y consiguió el segundo boleto del grupo. De esta manera, Las Leonas avanzan a la segunda fase arrastrando tres puntos, correspondientes a la victoria 3-2 conseguida frente al seleccionado alemán.

En la próxima instancia, Argentina integrará el Grupo F, junto con Alemania y los dos equipos que clasifiquen desde el Grupo C, que tiene como protagonistas a Bélgica, España, Irlanda y Nueva Zelanda. Los dos mejores de esta zona avanzarán directamente a las semifinales.

El próximo partido de Las Leonas será el sábado 22 de agosto, mientras que la segunda presentación de esta instancia está prevista para el lunes 24. Los horarios dependerán de la posición final que Argentina ocupe en la primera fase y de los resultados del Grupo C.