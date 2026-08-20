Salomón: “El San Bernardo supo adaptarse”

El gerente Pablo Salomón destacó la transformación del hospital desde 2020, su capacidad de adaptación y el avance de la ampliación. También confirmó acuerdos para recuperar parte de los casi $10.000 millones adeudados por obras sociales.
Salta20/08/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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El Hospital San Bernardo en este mes de agosto sus 66 años de trayectoria en medio de un proceso de crecimiento, incorporación de tecnología y ampliación de su infraestructura.

En diálogo con Aries, el gerente Pablo Salomón destacó la transformación que atravesó la institución desde 2020. “Recibí un hospital deteriorado”, recordó, y puso en valor las obras realizadas, la modernización tecnológica y el trabajo cotidiano del personal.

Salomón también remarcó la capacidad de adaptación del hospital. Durante la pandemia, el San Bernardo debió convertirse en un centro de atención COVID pese a no haber sido diseñado originalmente para ese objetivo. “El Hospital San Bernardo tiene algo que pocas instituciones tienen: supo adaptarse”, sostuvo.

Otro de los desafíos sigue siendo el financiero. Luego de advertir que las obras sociales acumulan una deuda cercana a los $10.000 millones, el gerente confirmó que ya hubo reuniones y acuerdos con algunas entidades para comenzar a recuperar parte de esos recursos.

El aniversario llega además con la expectativa de avanzar en la formalización laboral de trabajadores y con nuevas obras en marcha. A 66 años de su creación, el principal hospital de referencia para adultos de Salta busca consolidar su crecimiento sin perder capacidad de respuesta frente a una demanda cada vez mayor.

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