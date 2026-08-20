El exárbitro internacional analizará las modificaciones normativas implementadas.
En San Pablo, Corinthians y Rosario Central definen la llave de octavos de final
Deportes20/08/2026
El “Timao” y el “Canalla” se enfrentan desde las 21:30 buscando llegar a la próxima ronda. La ida finalizó 0-0 en el Gigante de Arroyito.
Rosario Central visita a Corinthians por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. A las 21:30 está previsto el inicio del juego en el Neo Química Arena, que contará con el arbitraje de Alexis Herrera y tendrá la transmisión de Fox Sports y Telefé.
El "Timao" llega con la responsabilidad frente a sus "torcedores" y con la necesidad de torcer el presente, luego del empate en Rosario, el conjunto "Paulista" cayó frente a Cruzeiro y perdió su lugar en los puestos de clasificación a la Libertadores 2027.
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