En San Pablo, Corinthians y Rosario Central definen la llave de octavos de final

Rosario Central visita a Corinthians por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. A las 21:30 está previsto el inicio del juego en el Neo Química Arena, que contará con el arbitraje de Alexis Herrera y tendrá la transmisión de Fox Sports y Telefé.

El "Timao" llega con la responsabilidad frente a sus "torcedores" y con la necesidad de torcer el presente, luego del empate en Rosario, el conjunto "Paulista" cayó frente a Cruzeiro y perdió su lugar en los puestos de clasificación a la Libertadores 2027.