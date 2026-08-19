Las Leonas ganaron ante Escocia y se clasificaron primeras: gran actuación de la salteña Valentina Raposo

El equipo argentino se impuso con goles de María José Granatto y Lara Casas en el último partido de su grupo y jugará la siguiente instancia con el objetivo de lograr el boleto a las semifinales.
 
Deportes19/08/2026

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Las Leonas cerraron la fase de grupos del Mundial de Hockey de Bélgica y Países Bajos con una nueva victoria. El seleccionado argentino superó a Escocia y, con este resultado, se aseguró el primer puesto de su grupo, avanzando a la próxima instancia del certamen con el objetivo de seguir soñando con el título.

En un partido intenso, Argentina volvió a mostrar su jerarquía y consiguió un triunfo que le permitió terminar esta etapa de manera ideal. Ahora, el equipo dirigido por Fernando Ferrara se prepara para afrontar los cruces decisivos del Mundial.

Entre las protagonistas volvió a destacarse la salteña Valentina Raposo, quien tuvo una muy buena actuación y fue importante para el funcionamiento defensivo del conjunto argentino. La jugadora surgida en Salta continúa siendo una de las piezas importantes de Las Leonas en esta competencia.

Con la clasificación asegurada y el primer lugar del grupo, Argentina avanza con confianza en el Mundial de Bélgica y Países Bajos y ya piensa en la etapa decisiva, donde cada partido será una final.

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